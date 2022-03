Vielen Buslinien droht offenbar das Aus

Die stark gestiegenen Dieselpreise machen auch den Busunternehmen in den Kreisen Paderborn und Höxter zu schaffen. In einem Brandbrief wendet sich darum der Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter (NPH) an die Landräte und Bürgermeister im Hochstift.

Der Regionalbusverkehr sei aufgrund der zusätzlichen Kostenbelastungen „in erheblichen Teilen ernsthaft in Frage zu stellen“, schreibt NPH-Verbandsvorsteher Dr. Ulrich Conradi. Im Klartext: Bleiben die Dieselpreise so hoch, fahren demnächst deutlich weniger Busse. In dem Schreiben an die Bürgermeister, das dieser Zeitung vorliegt, ist sogar von der kompletten Einstellung von Linien die Rede. Offenbar kommt jede Verbindung auf den Prüfstand – ausgenommen Schulbusse.