Vielfalt als Erfolgsrezept

Back­waren, Eier, Nudeln bis hin zu Fisch, Antipasti, Honig, Marmelade und Kunsthandwerk: All das und noch vieles mehr ist auf dem wöchentlichen (donnerstags) Scheunenmarkt 1a in Fürstenberg zu finden. Nachdem mehrere Händler nun bereits zum sechsten Mal ausstellen durften, ziehen viele eine positive Bilanz.

„Die Möglichkeit, mit Kunden direkt in Kontakt zu treten und mit ihnen über die Produkte zu reden, schätze ich sehr“, sagt Elisabeth Drolshagen (58). Sie betreibt einen Bio-Hühner- und Kartoffelhof in Bad Wünnenberg. Frische, Regionalität und vor allem das persönliche Gespräch seien das, was Kunden überzeuge. Das bestätigen auch Kunden vor Ort: „Wir sind froh, dass wir regionale Produkte direkt in Fürstenberg kaufen können und wissen, wo sie her­kommen.“