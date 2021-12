Vielfalt prägt Gottesdienstangebote

Brakel

Mit vielfältigen Gottesdienstangeboten will Brakels Pfarrer Andreas Kurte dem im vergangenen Jahr teilweise laut gewordenen Vorwurf begegnen, die Kirche ziehe sich in Zeiten der Corona-Pandemie zurück. So gibt es im Pastoralen Raum Gottesdienste unter freiem Himmel, Gottesdienste der klassischen Art in der Kirche mit einer begrenzten Zahl an Gläubigen und Online-Angebote.

Von Frank Spiegel