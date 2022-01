Vier Autos krachen auf B64 ineinander

Zu einem Glätteunfall mit fünf verletzten Personen und vier Autos ist es am späten Donnerstagabend auf der B64 in Höhe der Abfahrt Warburger Straße gekommen. Die Vollsperrung ab George-Marshall-Ring dauert derzeit noch an.

Der Verkehrsunfall ereignete sich um etwa 23.25 Uhr auf der B64 in Höhe Abfahrt Warburger Straße. Nach Polizeiangaben ist ein Auto, das in Richtung Driburg unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Dieses Auto wurde wiederum in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte mit einem VW Golf. Ein weiteres Fahrzeug krachte in diese beiden Autos, die unter der Brücke zum Stehen kamen. Insgesamt befanden sich nach Angaben der Polizei vor Ort sechs Personen in den Fahrzeugen, von denen fünf ins Krankenhaus gebracht wurden. Eine Person bliebt unverletzt.

Nach Angaben der Feuerwehr Paderborn wurde bei der Alarmierung eine eingeklemmte Person gemeldet. Beim Eintreffen vor Ort stellte sich heraus, dass diese nur in ihrem Fahrzeug eingeschlossen, nicht aber eingeklemmt war, und von den Einsatzkräften ohne schweres Gerät befreit werden konnte. Ausgelöst wurde nach Angaben der Feuerwehr ein Massenanfall an Verletzten, um die Patienten schnellstmöglich mit Notarzt und Rettungswagen zu versorgen.

Die Feuerwehr Paderborn und die Freiwillige Feuerwehr Benhausen waren mit 35 Einsatzkräften vor Ort. Zudem war ein Rüstfahrzeug der Wache Süd, sieben Rettungswagen und drei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie ein leitender Notarzt im Einsatz.

Die Fahrbahn war trotz Plusgraden aufgrund von Hagelkörnern teilweise spiegelglatt. Die B64 bleibt noch mehrere Stunden voll gesperrt.