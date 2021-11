Vier Bundesbeste

Die 246 besten Auszubildenden aus den Bezirken der 16 Industrie- und Handelskammern in NRW sind bei der Landesbesten­ehrung in Gelsenkirchen geehrt worden. 28 von ihnen kommen aus dem Bezirk der IHK Ostwestfalen.

Diese „Spitzen-Azubis“ hatten bei den rund 8000 Abschlussprüfungen, die die IHK Ostwestfalen im Ausbildungsjahr 2020/2021 durchgeführt hat, die höchsten Punktzahlen in ihren Berufen erreicht. Die Firmen Gauselmann (Espelkamp) und COR Sitzmöbel (Rheda-Wiedenbrück) waren sogar mit jeweils zwei Landesbesten beteiligt. Ostwestfalen erreichte damit landesweit hinter Köln und Münster den dritten Platz.

Unter den Landesbesten von NRW zählen 39 Absolventen auch zu den 222 Besten aus ganz Deutschland. Vier von ihnen kommen aus Ostwestfalen: Finn Jesco Brennemann (Kanalbauer, Horstmann Tiefbau), Saskia Celine Lüttke (Polster- und Dekorationsnäherin, An­stoetz), Lena Bruns (Lagerlogistik, Gauselmann) und Alina Hawig (Sport- und Fitnesskauffrau, Marion Schmidt Aktiv Center). Sie wurden in Gelsenkirchen zusätzlich gewürdigt. „An diesen hervorragenden Leistungen waren die Unternehmen, aber auch die Berufskollegs gleichermaßen beteiligt. Am Ende kam es vor allem auf die Auszubildenden selbst an, die ihre IHK-Prüfungen so herausragend bestanden haben“, sagte IHK-Geschäftsführerin Ute Horstkötter-Starke.