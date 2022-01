Vier Klassen für die i-Dötze geplant

Voraussichtlich 82 Kinder werden im kommenden Schuljahr 2022/2023 an den städtischen Grundschulen in Willebadessen eingeschult.

An den städtischen Grundschulen in Peckelsheim (Foto) und Willebadessen werden wohl vier Eingangsklassen gebildet.

Davon entfallen 36 Kinder auf die Sankt-Nikolaus-Grundschule in Peckelsheim. Demnach werden dort voraussichtlich zwei Eingangsklassen gebildet. 46 Kinder wurden an der „Schule an den 7 Quellen“ angemeldet, wodurch auch dort nach aktuellem Stand zwei Eingangsklassen zu bilden sind.