Vier Mountainbike-Strecken entstehen 2022

Vier Projekte des „Grenztrails“, der im benachbarten Landkreis Waldeck-Frankenberg entsteht, müssen in diesem Jahr fertiggestellt werden. Hintergrund ist die zeitliche Limitierung von Fördergeldern. Zu diesen vier Projekten dürfte der Bereich rund um den Eisenberg bei Korbach zählen.

Mammutprojekt „Grenztrail“: 400 Kilometer lange Radtrasse in Nordhessen – Volkmarsen-Strecke ist wohl 2023 fertig

Das gaben Vertreter des Kreises Waldeck-Frankenberg, der Stadt Volkmarsen, der Lokalpolitik und des Zweckverbandes Grenztrail am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Welche die übrigen drei Kommunen in Nordhessen sein werden, durch deren Wälder noch in 2022 Trassen für Mountainbiker geschaffen werden, werde sondiert.