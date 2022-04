Vier Plätze sind noch frei

Weinfest und Funny Sunday am 7./8. Mai auf dem Pollhansplatz in Schloß Holte

Schloß Holte-Stukenbrock

Weinfest und Funny Sunday – es gibt gleich zwei gute Gründe, um dem Pollhansplatz am Wochenende 7./8. Mai einen Besuch abzustatten. „Wine, food and more“ heißt es am Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 21 Uhr.

Von Dirk Heidemann