Vier Stunden Anstehen für den Piks

Bei der Impfaktion „Impfen ohne Termin“ haben sich am Sonntag in der Eggelandhalle in Altenbeken 1003 Menschen ihren Piks abgeholt. Knapp ein Viertel kam dabei zur Erstimpfung, teilt die Gemeinde mit.

1003 Menschen bei Impfaktion in Altenbeken – hunderte Meter lange Schlange – Malteser verteilen Getränke

Wer am Sonntagnachmittag, 21. November, einen Parkplatz im Bereich Winterbergstraße und Eggelandhalle gesucht hat, brauchte Geduld: Dicht an dicht parkten die Autos bis in die Seitenstraßen. Vor dem Eingang der Halle bildete sich eine hunderte Meter lange Schlange, die vom Eingang der Schule bis zum Eggebad und wieder zurück zur Eggelandhalle führte.

Grund hierfür war nicht etwa ein großes Fest, sondern die Aktion „Impfen ohne Termin“ in der Eggelandhalle. Mehr als 1000 Menschen nutzten zwischen 14 und 20 Uhr die Gelegenheit, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen.

Teilweise nahmen die Impfwilligen dabei nach Angaben der Gemeinde bis zu drei Stunden Wartezeit in Kauf. „Lieber einige Stunden für eine Impfung anstehen, als ohne im Krankenhaus zu liegen“, sagte ein junger Mann, der geduldig in der mehrere hundert Meter langen Schlange stand.

„Als ich dann in der Schlange stand, wollte ich auch nicht wieder gehen“

Ein 55-jähriger Altenbekener erzählte gegenüber dieser Zeitung, dass er eigentlich nur mal gucken wollte, was da los war: „Als ich dann in der Schlange stand, wollte ich auch nicht wieder gehen“, erzählte er gut gelaunt. Fast vier Stunden hatte er in der Schlange gestanden, bevor er seine Booster-Impfung erhalten hatte. Unter-Dreißigjährige erhielten den Biontech-Impfstoff, allen anderen wurde Moderna verimpft.

Um die Zeit bis zum Piks erträglich zu halten, verteilten die Malteser etliche hundert Liter Tee und Kaffee an die Wartenden, die selbst bei Dunkelheit und Nieselregen ausharrten.

Organisiert wurde die Impfaktion von der koordinierenden Covid-Impfeinheit (KoCI) des Kreisgesundheitsamtes in Zusammenarbeit mit den Maltesern. Sechs Ärzte und fünf Medizinische Fachangestellte (MFA) sowie etliche Unterstützerkräfte für die Organisation waren bei der siebenstündigen Aktion vor Ort, bei der exakt 1003 Impfdosen verabreicht wurden. 23,1 Prozent davon waren Erstimpfungen, alle anderen waren für eine Zweit- oder Auffrischungsimpfung teils von weit her angereist.

Verkehrsbelastungen rund um die Eggelandhalle

Das führte zu enormen Verkehrsbelastungen rund um die Eggelandhalle. Polizei und Ordnungsamt hatten alle Hände voll zu tun, teilte die Gemeinde Altenbeken mit. Für die Winterbergstraße musste eine Einbahnstraßenregelung getroffen werden.

Bürgermeister Matthias Möllers war selbst vor Ort und zeigte sich sehr zufrieden mit der Resonanz: „Schön, dass die Impfaktion so gut und sehr diszipliniert angenommen wurde. Niemand wurde weggeschickt, ältere Menschen wurden vorgelassen. Ich bedanke mich bei allen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz und bei den Anwohnern für ihr Verständnis.“

Am 19. Dezember gibt es wieder eine Impfaktion in Altenbeken. Zwischen 14 und 20 Uhr werden erneut Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen ohne Termin in der Eggelandhalle angeboten. Mit den Erkenntnissen aus der gestrigen Impfaktion wird die Gemeinde zur Unterstützung der Organisatoren im Vorfeld ein passendes Verkehrskonzept erarbeiten.