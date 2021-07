Vier Tage Kulturparty auf dem Rathausplatz

Die Nordwestdeutsche Philharmonie hat in der Region viele Fans. Am 25. August sind die Musiker auf dem Rathausplatz zu erleben. Sie bieten ein Klassik-Potpourri von Verdi bis Strauss. Candy Dulfer hatte mit dem Album „Saxuality“ einen Millionen-Erfolg. Sie spielt am 27. August. Joris bildet den Abschluss der Reihe (28. August). Die Rapperin Nura spricht junge Fans an.

Foto: Sandra KreutzerLaura ThiesbrummelCarin Verbruggen/Ferry Drenthem Soesman DoeringChris Schwarz