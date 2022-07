Vier Turniertage voller Prüfungen

Vlotho-Exter

Zwei Jahre lang gab es ein Turnier mit Beschränkungen. Jetzt geht es in Exter wieder los. Nach vier Turniertagen folgt am kommenden Montag, 25. Juli, auch wieder der bei Reitern und Exteranern beliebte Stiefelball. Die Liveband „Kontrollverlust“ wird an dem Abend für Stimmung sorgen.

Von Yvonne Gottschlich