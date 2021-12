Vier Verletzte bei Unfall in Paderborn

Zwei Autos stoßen an Heiligabend auf der Kreuzung Heinz-Nixdorf-Ring/Wilhelmshöhe zusammen

Paderborn

Zwei Autos mit insgesamt sechs Insassen sind an Heiligabend in Paderborn auf der Kreuzung Heinz-Nixdorf-Ring/Ecke Wilhelmshöhe zusammengestoßen. Vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Das teilte die Feuerwehr Paderborn, die gegen 16.50 Uhr alarmiert wurde, am Abend mit.

