Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B64 in Paderborn

Auto kollidiert mit Leitplanke – Bundesstraße in Richtung Höxter wieder frei

Paderborn

Um kurz vor 9 Uhr hat sich am Mittwoch ein Unfall auf der B64 bei Paderborn ereignet, bei dem laut Feuerwehr vier Personen verletzt wurden. Die B64 wurde in Fahrtrichtung Höxter – in Höhe des Technologieparks – gesperrt und nach etwa einer Stunde wieder freigegeben.

Von Ingo Schmitz