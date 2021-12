Vierte Welle verliert nichts an Kraft

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Höxter bleibt hoch und ist am Sonntag sogar noch leicht angestiegen. Er lag am Samstag bei 289,8 und am Sonntag bei 291,9. Die Zahl der aktiv infizierten Menschen in der vierten Corona-Welle ist mit 701 (+5) hoch wie nie.

Kreisweit ist am Samstag in Sonderaktionen in Arztpraxen, oder wie hier in Lütmarsen in der Kreisimpfstelle, geboostert worden. 1000 Impfungen wurden bei Mitgliedern der Hilfsorganisationen des Kreises (hier die Feuerwehr Höxter) gesetzt

Die Zahl der bestätigten Fälle beträgt nun 7858 Frauen und Männer (+48). Als Genesene stehen 6995 Personen (+43) in der Kreis-Grafik (die Daten kommen täglich vom RKI Berlin). Spitzenreiter bei den Inzidenzwerten sind Höxter mit 361 und Borgentreich mit 305. Viele andere Kommunen befinden sich aber auch im Bereich weit über der 200er Marke. Eine Person aus Steinheim wurde am Samstag als verstorben gemeldet. Die Zahl der positiv getesteten und in Folge von Covid-19-Verstorbenen im Kreis Höxter beträgt damit weiter 162 Menschen.

Die Zahlen für die zehn Städte im Kreis Höxter am Sonntag:

Bad Driburg: 86 aktiv Infizierte (+4), 1152 bestätigte Fälle, 1053 Genesene, 13 Verstorbene, Stadt-Inzidenz 285,6.

Beverungen: 54 aktiv Infizierte (+1), 536 bestätigte Fälle, 465 Genesene, 17 Verstorbene, Inzidenz 137,7.

Borgentreich: 42 aktiv Infizierte (+3), 454 bestätigte Fälle, 391 Genesene, 21 Verstorbene, Inzidenz 305,8.

Brakel: 75 aktiv Infizierte (-1), 1071 bestätigte Fälle, 974 Genesene, 22 Verstorbene, Inzidenz 272,8.

Höxter: 185 aktiv Infizierte (+3), 1546 bestätigte Fälle, 1337 Genesene, 24 Verstorbene, Inzidenz 361,2.

Marienmünster: 8 aktiv Infizierte (-2), 216 bestätigte Fälle, 207 Genesene, 1 Verstorbener, Inzidenz 61,1.

Nieheim: 31 aktiv infizierte Personen (-3), 273 bestätigte Fälle, 234 Genesene, 8 Verstorbene, Inzidenz 232,3.

Steinheim: 65 Infizierte (-8), 762 bestätigte Fälle, 675 Genesene, 22 Verstorbene, Inzidenz 229,8.

Warburg: 119 aktiv Infizierte (+4), 1269 bestätigte Fälle, 1131 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 244,2.

Willebadessen: 36 aktiv Infizierte (+4), 579 bestätigte Fälle, 528 Genesene, 15 Verstorbene, Inzidenz 257,5.

Kreisweit insgesamt bisher 410.796 Tests (+3187), davon 553 positiv (+8).

Blick in die Nachbarkreise

Kreis Holzminden: 31 Neuinfektionen, 199 aktive Fälle, 2728 bestätigte Infektionen, 2454 Genesene, 75 Verstorbene. Die Inzidenz liegt bei 199,4.

Kreis Paderborn: 2447 aktive Fälle (+46), 18641 bestätigte Fälle, 16014 Genesene, Inzidenz 303,2, 180 Todesfälle.

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser, Bad Driburg, Höxter, Steinheim und Warburg wurden mit Stand Sonntagmorgen 5 Corona-Patienten behandelt, invasiv beatmet worden (Intubation) sind zu diesem Zeitpunkt 3 Personen. Von den 31 Intensivbetten waren 12 frei und 19 belegt. Anteil der freien Betten an Gesamtzahl der Intensivbetten: 38,7 Prozent.(Quelle DIVI-Intensivregister).

Impfbilanz im Kreis Stand Wochenende: Am Samstag liefen kreisweit viele Impfaktionen. Fast 78 Prozent der Gesamtbevölkerung im Kreis Höxter ist bereits vollständig geimpft, so die Zahl am Freitag. Mit dieser hohen Impfquote liegt der Kreis über dem Bundes- und Landesdurchschnitt. In Deutschland sind 69,4 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft, in Nordrhein-Westfalen sind es 72,6 Prozent. Mit Blick auf die Altersgruppen sind im Kreis Höxter 95 Prozent der über 60-jährigen vollständig geimpft, 86 Prozent der 18- bis 59-jährigen und fast 59 Prozent der 12- bis 17-jährigen. „Aktuell sind mehr als 89 Prozent aller Erwachsenen im Kreis Höxter vollständig immunisiert. Insgesamt wurden im Kreis Höxter schon 253.000 Impfungen verabreicht. Rund 104.000 Menschen im Kreis Höxter haben eine Erstimpfung, rund 109.000 Menschen eine Zweitimpfung erhalten. Bereits zum dritten Mal geimpft wurden inzwischen fast 40.000 Bürgerinnen und Bürger.