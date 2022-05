Virtueller Flug in der Fachhochschule Bielefeld

140 Programmpunkte gibt es zu entdecken, wenn die Fachhochschule Bielefeld an diesem Samstag zum Tag der offenen Tür auf den Campus einlädt – dem ersten seit drei Jahren. Dann öffnen sich Hörsäle, Labore und viele weitere Bereiche der FH einem breiten Publikum.

FH Bielefeld lädt am Samstag nach drei Jahren wieder zum Tag der offenen Tür ein – 140 Programmpunkte

Per 3D-Brille und Steuerung können Besucher am Tag der offenen Tür einen virtuellen Flug erleben.

„Wir wollen Studieninteressierte, aber auch die ganze Stadtgesellschaft ansprechen“, sagt FH-Präsidentin Prof. Ingeborg Schramm-Wölk. Von 11 bis 17 Uhr können die Besucher im Campus an der Straße „Interaktion“ an Führungen teilnehmen, Schnuppervorlesungen und Ausstellungen besuchen, an Experimenten und vielen weiteren Mitmachaktionen teilnehmen. Da sind auch Familien mit Kindern angesprochen. Wer noch auf der Suche nach einem Studienfach ist, kann sich über alle Studienangebote der FH informieren.