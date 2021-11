Virtuose begeistert Publikum

Schloß Holte-Stukenbrock

Der Pianist Younggeun Yoon hat erneut in der Friedenskirche begeistert. Das Klavierkonzert am Samstag war eines von sehr wenigen musikalischen Veranstaltungen, die wegen der Corona-Pandemie überhaupt noch stattfinden konnten. So fanden leider auch nur etwa 30 Zuhörer den Weg in die Friedenskirche nach Stukenbrock.