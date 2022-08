Vision aus Tradition und Moderne

Im Mannschaftsbus des SC Preußen Münster waren die 15 Mitglieder der Bewertungskommission NRW am Montagnachmittag nach Stukenbrock-Senne angereist. „Tradition mit Zukunft“ lautet der Slogan des Fußball-Regionalligisten, der auf dem Bus prangt – das Motto könnten die Stukenbrock-Senner übernehmen. Denn beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ stellten sie sich als Gemeinschaft mit vielen Visionen vor, die in den kommenden Jahren Realität werden sollen.

Auf dem Dorfplatz am Forellkrug spricht Fleischerei-Inhaberin Katja Austermeier über ihren Betrieb und die Marke „Senne Original“.

Zwei Stunden lang präsentieren gut 20 Mitglieder des Vereins „Unser Dorf Stukenbrock-Senne“ der Kommission bei einem Rundgang die Vorzüge und Problemzonen des Ortsteils. Die Redezeit an den einzelnen Stationen lag zwischen 30 Sekunden und sechs Minuten, nur am Ausgangspunkt in der Ems-Erlebniswelt wurde mehr Zeit gebraucht.