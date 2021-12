Vituskapelle in Kerzenform ist gefragt

Die Vituskapelle gibt es jetzt als Tischkerze aus Bienenwachs. Und der Verkauf dieser Kerze läuft gut. Am Heiligen Abend konnte Ralf Varchmin von der Egge-Imkerei Willebadessen der Kirchengemeinde St. Vitus in Willebadessen eine Spende für den Erhalt und Unterhalt der Vituskapelle übergeben. Die Spende stammt aus dem Verkauf der extra angefertigten Tischkerze in Kapellenform.

In den Wochen vor Weihnachten fertigte die Egge-Imkerei in Willebadessen die Vituskapelle als Tischkerze. „Seit langem hatte ich die Idee, die Kapelle als Bienenwachskerze herzustellen. Sie hat eine Wabenform als Grundform und ist komplett symmetrisch, so dass sie hervorragend als Kerze verwendet werden kann“, so Ralf Varchmin von der Egge-Imkerei in Willebadessen.

Es hatte bereits Versuche gegeben, die Kapelle als Miniatur zu schnitzen oder anders als Grundmuster zu fertigen, von dem dann eine Gießform abgenommen werden kann. „Dies hat alles nicht geklappt. Die Idee war fast schon verworfen“, so Varchmin. Bei einem Stammtischgespräch ließen sich Dirk Böhmer und Guido Wulf von dem Vorhaben „anstecken“.

Muster aus dem 3D-Drucker

Zu Dritt sollte es nun klappen: Erst wurde das Original vermessen, dann eine elektronische Zeichnung angefertigt, die Daten in ein Druckformat übertragen und am 3D-Drucker dann ein Muster gedruckt. Von diesem konnte dann die Negativform erstellt und die Kerzen darin gegossen werden.

„Dieser Plan ging auf, so dass Anfang November die ersten Kerzen aus der Form genommen werden konnten“, freut sich Varchmin. Den Erlös aus dem Kerzenverkauf stellen er und seine beiden Mitstreiter nun der Vitus-Gemeinde in Willebadessen für den Unterhalt der Kapelle zur Verfügung.

„Dass die Wachs-Kapelle sicher einige Willebadessener ansprechen wird, war mir klar. Dass es eine solche gewaltige Nachfrage geben würde, damit habe ich nicht gerechnet“, sagt Varchmin. Umso schöner, dass an Heiligabend der Kirchengemeinde mit der Spende über 675 Euro ein tolles Weihnachtsgeschenk überreicht werden konnte. „Sicherlich wird es die Kerze auch weiterhin und spätestens zum Kirchweihfest in neuer Auflage geben“, verspricht Varchmin von der Egge-Imkerei.