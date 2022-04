Vivaldi erklingt in der Michaelskirche

Der Madrigalchor Brakel wird am Sonntag, 15. Mai, unter der Leitung von Hans-Martin Fröhling, begleitet vom Kammerorchester Opus 7, um 17 Uhr in der Kirche St. Michael in Brakel das Gloria in D-Dur (RV 589) von Antonio Vivaldi und das Magnifikat in D (ZWV 108) von Jan Dismas Zelenka aufführen.

Als junger Stern am klassischen Musikhimmel wird die Mezzosopranistin Sarah Romberger das klangtechnisch interessant disponierte „Domine Deus“ und das temperamentvolle „Qui sedes ad dexteram patris“ in Vivaldis Gloria in D-Dur sowie das „Suscepit Israel“ in Zelenkas Magnificat singen.

Sarah Romberger verfügt über einen außerordentlich großen Stimmumfang, der es ihr ermöglicht von Alt-Partien bis zum Koloratur-Mezzosopran das gesamte Spektrum eines Mezzosoprans abzudecken. Eine ihrer letzten Kritiken lautete: „Sarah Romberger verzauberte in schwebender Eleganz die Hörer mit ihrem facettenreichen Timbre, das Affekte von Sehnsucht bis empfindsamer Zerbrechlichkeit in eindrücklicher Verklärung realisierte.“

Die Sopransoli beider Werke werden von Irina Trutneva, einer ehemaligen Meisterschülerin aus der Hochschule in Detmold, interpretiert, die regelmäßig als Solistin in geistlichen sowie weltlichen Konzerten auftritt: Bereits vor vier Jahren begeisterte sie in Brakel durch ihre Solopartien in Rossinis „Petite Messe solennelle“. Ihr Repertoire umfasst Werke aus Oratorium, Oper, Kunstlied und Operette.

Preise

Kategorie I im Hauptschiff Erwachsene: 24 Euro (im Vorverkauf 22 Euro).

Studenten und Schwerbeschädigte: 20 Euro (im Vorverkauf 18 Euro).

Kategorie II im Seitenschiff Erwachsene: 19 Euro (im Vorverkauf 17 Euro).

Studenten und Schwerbeschädigte: 16 Euro (im Vorverkauf 14 Euro )

Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt im Seitenschiff.

Vorverkauf in der Buchhandlung Schröder, Telefon 05272/9923, Brakel.