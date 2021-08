„Vlotho an die Weser bringen“

Einstieg in ISEK 2021– Fachbüros stellen Entwurf für Gesamtkonzept zur Stadtentwicklung vor

Vlotho

Die Weserstadt ist eine der wenigen Kommunen in OWL, der er es gelungen ist, zusätzlich zur Regionale eine Fortsetzung des ersten Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) aufzulegen. Am Montagabend haben Stadtentwickler Michael Fißmer und mehrere beauftragte Planungsbüros in der Schulaula der Weser-Sekundarschule den Vorentwurf für das Gesamtkonzept ISEK 2021 vorgestellt.

Von Joachim Burek