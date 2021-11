Vlotho-Fans lebensgroß verewigt

Vlotho

Elbrus Sultanov hat ein das Sanitätshaus Schröer in der Vlothoer Innenstadt mit mit zahlreichen Fassadenbildern geschmückt. Das neuste Werk zeigt zwei Touristen. Das Bild war das letzte in dieser Saison, an dem der Künstler in diesem Jahr gearbeitet hat.

Von Frank Dominik Lemke