Vlotho spendet für Flutopfer

Vlotho

Unter dem Motto „Vlotho zu jederzeit hilfsbereit“ ist in der Weserstadt eine große Hilfsaktion für die Opfer der Unwetterkatastrophe gestartet. In Geschäften, in Gottesdiensten und Veranstaltungen wird Geld für Menschen gesammelt, die ihr Hab und Gut in der Katastrophe verloren haben.

Von Jürgen Gebhard