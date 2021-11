Vlothoer (88) ist der 206. Corona-Tote

Die Corona-Pandemie hat ein weiteres Opfer im Kreis Herford gefordert: Wie die Kreisverwaltung mitteilt, ist ein 88-jähriger Mann aus Vlotho an Covid 19 verstorben. Die Zahl der Todesfälle im Kreis steigt damit auf 206.

Innerhalb einer Woche (16. bis 23. November) sind damit sieben Corona-Todesfälle im Kreis Herford gemeldet worden. Dabei handelte es sich um vier Männer und drei Frauen, sie sind – laut Totenschein – allesamt an Corona verstorben. Vier der Verstorbenen waren ungeimpft, drei geimpft. Nur eine verstorbene Person war mit 61 Jahren jünger als 80 Jahre.

Unerfreulich sind auch die Entwicklungen bei der Sieben-Tage-Inzidenz: Sie hat am Dienstag im Kreis Herford den Wert von 300 überschritten und liegt derzeit bei 302,9 (+32,7 im Vergleich zum Vortag).

Zudem wurden 119 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Aktuell sind kreisweit 1203 infizierten Personen registriert. Sie verteilen sich auf Herford (317), Hiddenhausen (108), Bünde (242), Kirchlengern (74), Rödinghausen (32), Enger (56), Spenge (43), Vlotho (69) und Löhne (262).

In den Krankenhäusern werden derzeit 31 Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär behandelt. Sieben von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt werden, vier davon sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 29 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.

der Verlauf des Infektionsgeschehens sei vor allem durch die stark steigenden Infektionszahlen geprägt, teilt der Kreis Herford mit. So lag der Inzidenzwert am 16. November noch bei 198,8. Heute liegt er bei 302,9.

Betrachte man die Verteilung der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf die verschiedenen Altersgruppen, so nehme der Anteil der älteren Altersgruppen sukzessive weiter ab. Die unter 30-Jährigen machten fast die Hälfte der Neuinfektionen aus. Bei den 30 bis 39-Jährigen seien es gut 13 Prozent, bei den 40 bis 49-Jährigen etwa 16 Prozent und bei den 50 bis 59-Jährigen noch gut 12 Prozent. Auf die 60 bis 69-Jährigen und die über 70-Jährigen entfielen dagegen je nur 6 Prozent der Neuinfektionen aus.