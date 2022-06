Vlothoer Kinder geschockt von wildem Müll

Unter dem Motto „Lebensraum Wald“ haben die angehenden Schulkinder der evangelischen Kita St. Stephan eine Woche lang viele Erfahrungen gesammelt. Eine dieser Erfahrung war nicht so schön – die Jungen und Mädchen mussten feststellen, dass nicht jeder Mensch, vor allem nicht die Erwachsenen, die Natur so zu schätzen weiß wie sie.

Projektwoche „Lebensraum Wald“ in der evangelischen Kita St. Stephan – Angehende Schulanfänger hängen Schilder auf

Über den Apothekerweg in Vlotho wanderten die Kinder in den Wald. Dort ging es in den ersten Tagen darum, die Unterschiede der Bäume Ahorn, Eiche und Buche kennenzulernen und den Wald zu erkunden.

Zunächst verglichen die Jungen und Mädchen Blätter und Rinde miteinander. Die Blätter der Eiche waren schlecht zu erreichen, da der Baum sehr hoch ist. Den Ahornbaum fanden die Kinder häufig, auch da er generell sehr oft in den hiesigen Wäldern vertreten ist.

Die angehenden Schulkinder maßen den Umfang der Bäume mit den Händen ab und bestimmten danach die Samen – etliche Bucheckern und Eicheln waren noch in oder auf dem Waldboden zu finden. Mit den Samen des Ahornbaums konnten die Kinder wunderbar Nashorn mit Propeller spielen.

Die Kinder achteten darauf, im Wald leise zu sein: zum einen, um die Vögel und andere tierische Bewohner nicht zu stören, zum anderen aber auch, um selbst ganz genau hören zu können, welche Geräusche der Wald macht.

Selbst in den entlegensten Ecken des Vlothoer Waldes haben die Kita-Kinder Müll gefunden. Foto: Kita Südfeldstraße

„Ein großes Ziel der Projektwoche war es, den respektvollen und wertschätzenden Umgang mit Natur und Umwelt zu erfahren“, so die Einrichtungsleitung Ulla Stemmer.

Jeden Tag hatten die Kinder Müllsäcke und Handschuhe dabei. Sie achteten darauf, Müll zu finden und den Wald zu säubern. Einen Tag ihrer Projektwoche verwendeten die Kinder gemeinsam mit ihren Erzieherinnen darauf, Müll einzusammeln.

„Selbst die Kinder waren entsetzt, was alles gefunden wurde“, teilt Ulla Stemmer für die Kita mit. „Neben Bauschutt, Zaundraht, einer kaputten Toilettenschüssel und Haushaltsgegenständen fanden sie bis in die abgelegensten Ecken Flaschen, eine verrostete Zinkwanne, Blumentöpfe und generell Massen von Müll.“

Am letzten Tag malten und bastelten die Kinder deshalb Schilder, die darauf hinweisen, dass man keinen Müll im Wald hinterlassen soll. Die Schilder wurden am Apothekerweg, Garzweg und Coringweg aufgehängt.