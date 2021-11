Vodafone: Reparatur in Paderborn verzögert sich

Paderborn

Die Reparaturarbeiten an der defekten Vodafone-Glasfaserleitung in der Nähe des DB-Ausbesserungswerks verzögern sich. Wie Vodafone am Dienstag mitteilte, sei bei den Instandsetzungsarbeiten in Paderborn ein zweiter Schaden an der Leitung festgestellt worden.

Von Matthias Band