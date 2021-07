Volksbund gedenkt russischer Kriegsopfer

Vor 80 Jahren kamen die ersten Gefangenen am Hövelhofer Bahnhof an – über den „Russenpatt“ ins Stalag

Hövelhof/Stukenbrock

Vor 80 Jahren kamen die ersten russischen Kriegsgefangenen am Hövelhofer Bahnhof an und wurden von dort ins Stalag (Stammlager) nach Stukenbrock gebracht. An der Gedenktafel am Bahnhof wurden am Freitag auf Einladung des Kreisverbands Paderborn des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge Blumen niedergelegt.

Von Meike Oblau