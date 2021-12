Volksbund verleiht Ehrennadeln

Der Vorsitzende des Kreisverbandes Paderborn im Volksbund, Manfred Müller, überreicht die goldene Ehrennadel des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge an Bürgermeister Michael Berens.

„Du bist dem Volksbund seit Jahren eng verbunden und engagierst dich dafür, dass die Erinnerung an die Schrecken der beiden Weltkriege in der Hövelhofer Bevölkerung lebendig bleibt“, lobte Manfred Müller den geehrten Bürgermeister Berens.

Mit der Erinnerung gehe auch immer die Mahnung einher, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit sei, sondern Einsatz erfordere. Beispielhaft hob Müller die Broschüre der Gemeinde Hövelhof für Radfahrer hervor. Auf einer Erinnerungstour führt diese auf die Spuren der zwei Weltkriege in der Gemeinde. Berens unterstützte auch aktiv 2019 die zentrale Gedenkstunde des Landtages NRW, der Landesregierung NRW und des Volksbundes NRW, die in Hövelhof stattfand. Das nächste Projekt in Hövehof ist bereits gestartet. Schülerinnen und Schüler werden gemeinsam mit dem Volksbund das Schicksal von 14 gefallenen Soldaten, die auf dem Friedhof der Gemeinde begraben liegen, erforschen.

Ebenfalls ausgezeichnet für seine besonderen Verdienste wurde der Kreisgeschäftsführer des Volksbundes, Heinrich Vogt. Müller würdigte ihn für seine engagierte Arbeit für den Volksbund. Insbesondere habe Vogt in seiner zehnjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit als Kreisgeschäftsführer die Haus- und Straßensammlungen sowie die Gedenkfeier zum Volkstrauertag auf dem Kriegsgräberfriedhof Boeddeken organisiert. Einen besonderen Schwerpunkt legte er außerdem auf die Organisation der Internationalen Workcamps mit Jugendlichen aus dem Kreis Paderborn. Heinrich Vogt übergibt nun die Aufgaben des Kreisgeschäftsführers an seinen Nachfolger Peter Roth.

Oberstleutnant a.D. der Bundeswehr Wolfgang Mann nahm als dritter Geehrter die goldene Ehrennadel von Manfred Müller entgegen. Mann gehört seit vielen Jahren dem Vorstand des Kreisverbandes an. Er war fester Ansprechpartner für die Britischen Streitkräfte, nicht nur für den Volksbund, sondern auch als Deutscher Militärischer Vertreter beim Truppenübungsplatz Kommando Senne. Er engagierte sich für den Erhalt und die Pflege des Ausländerfriedhofes Senne, wo Kriegstote vieler Nationen ihre letzte Ruhe gefunden haben. In Zusammenarbeit mit der Reservistenkameradschaft Hövelhof und auch Schulklassenorganisierte er die entsprechenden Pflegeeinsätze.

„Frieden passiert nicht einfach. Er braucht Einsatz und den Willen zur Verständigung. Alle drei Ausgezeichneten verkörpern und leben mit ihren Taten diesen Friedenswillen. Darum freue ich mich sehr, Ihnen die goldene Ehrennadel überreichen zu können“, betont der Volksbund-Vorsitzende Manfred Müller abschließend.