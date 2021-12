Vollblut-Arminen im Exil

Wenn der DSC Arminia an diesem Samstag zum Bundesligaspiel bei Hertha BSC antritt, dürfen coronabedingt nur etwa 200 Bielefelder Fans im Berliner Olympiastadion live dabei sein. Für 25 davon ist es ein „Heimspiel“, denn die Arminia-Fans Berlin (AFB) sind ein Fanclub, der seit 22 Jahren die schwarz-weiß-blaue Fußball-Fahne in der Hauptstadt hochhält.

Arminia-Fans Berlin hoffen auf einen „Heimsieg“ – Seit 22 Jahren wird in der Hauptstadt mitgefiebert

Stefan Hollensteiner auf der Alm: Er ist Gründungsmitglied und Vorsitzender der Arminia-Fans Berlin. An diesem Samstag hofft er auf einen Sieg bei Hertha BSC.

Im Sommer 1999 verwirklichte Stefan Hollensteiner die zuvor in ihm gereifte Idee, einen Arminia-Fanclub in Berlin zu installieren. „Ich habe damals fünf Leute im Prater Biergarten zusammengetrommelt, jeder hat zehn Mark bezahlt und unser Fanclub war gegründet“, erinnert sich der eingefleischte DSC-Fan an die Stunde eins.