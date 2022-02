Voller Lebensfreude

Die 90 Jahre sieht man Maria Kroll nicht an. Spricht man mit ihr, wird jedoch schnell deutlich, dass sie ein bewegtes, nicht allzu leichtes Leben hinter sich hat. Die Jubilarin hat viel erlebt, oft Mut bewiesen – und viel zu erzählen.

Am Sonntag wird das runde Wiegenfest mit der Familie im Schlosskrug gefeiert. Doch die Planung ist in der Corona-Krise gar nicht so einfach. Das Geburtstagskind hofft, dass alle Gäste kommen werden.