Volles Haus beim zwölften Kollerbecker Kneipenquiz

32 Teams mit jeweils vier bis sechs Personen durften insgesamt neun Fragerunden mit jeweils zehn Fragen beantworten. Alle Fragen wurden per Beamer auf eine große Leinwand geworfen. „Es macht immer wieder einen riesigen Spaß, die Begeisterung bei den Teams im Laufe des Abends spüren zu dürfen“, sagte Stecker nach Ende des Quizabends.

Zwei Teams im Stechen

Schon im Vorfeld der Veranstaltung bewiesen die Teams eine Menge Kreativität mit Teamnamen wie „Here for beer“, „It´s raining brain“, „Sherlock Homies“ oder „You´re a quizzard Harry“. Am Ende belegte das Team „Das fünfte Element“ den 3. Platz, der Sieger musste in einem Stechen ermittelt werden. Die Teams „Heureka“ und „Gefährliches Halbwissen“ lagen punktgleich an der Spitze. Am Ende hatte das „Gefährliche Halbwissen“ die Nase vorn.

Termin 2023 ist ausverkauft

Noch lange nach Quizende saßen Organisatoren und Rateteams bis spät in die Nacht zusammen und ließen den Abend Revue passieren.„ Die Stimmung vor, während und nach dem Quizabend war super“, sagte Vorsitzender Michael Stecker. „Unser Ziel ist es immer, den Quizfans einen unterhaltsamen Abend in gemütlicher Atmosphäre zu bieten. Und nach dem Feedback aller Beteiligten ist uns das auch gelungen.“

Die Akzeptanz für dieses Format eines Kneipenquizes ist so groß, dass nach Bekanntgabe des nächsten Termins im Februar 2023 alle Plätze innerhalb eines halben Tages ausverkauft waren.