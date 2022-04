Volles Programm in den Kitas

Familien-Rock‘n‘Roll-Band Krawallo begeistert in Schloß Holte-Stukenbrock – Wald-Osterrallye in St. Joseph

Eine knappe Stunde rockten die beiden Musiker Roman Möller und Sven Kreinberg jeweils in den Einrichtungen und begeisterten die Kinder mit bekannten Liedern wie „Das Fliegerlied“ oder „Ein Hase im Cabrio“.

Die Konzerte fanden ausschließlich für die Kindergartenkinder unter freiem Himmel statt. Sie sangen kräftig mit und selbst die Jüngsten mit gerade mal zwei Jahren hielten sich an den Händen und tanzten. „Das war für uns alle nach der langen Ruhephase mal wieder richtig gut“, meint Stefanie Czerwon. Besonders genossen wurde in den Einrichtungen der Song „Du bist so und ich bin anders“. Das Lied zum Welt-Down-Syndrom-Tag 2019 gefiel allen so gut, dass sie es in den nächsten Tagen im Kindergartenalltag einbeziehen und aufarbeiten wollen. Im Verlauf des Jahres werden weitere 25 Konzerte in den Katholischen Kitas der Region stattfinden.

Die Kindertageseinrichtung St. Joseph hatte in Liemke eine Osterrallye im benachbarten Wald für die Familien organisiert. Vorab bekam jedes Kind eine Tüte inklusive Suchplan zum Sammeln von Naturmaterialien mit nach Hause. Viele Familien beteiligten sich und nutzten die Gelegenheit, am Osterwochenende mit ihren Kindern durch den Wald zu stöbern und die kleinen gelben Ostereier zu finden, die die jeweiligen Stationen markierten. Es gab Aufgaben wie beispielsweise die Unterschiede auf einem Suchbild zu finden. Zudem musste mit den gesammelten Naturmaterialien wie Stöckern, Zapfen und Blättern ein Osterei auf dem Waldbogen zu legen.

Am Ende der Osterrallye befand sich eine Kiste mit einem Zahlenschloss. Waren alle Aufgaben richtig gelöst und die Zahlen notiert, konnte die Kiste mit dem Code geöffnet werden. Für die Kinder befanden sich darin Seifenblasen als Überraschung. „Die Familien waren alle sehr begeistert und sogar die Erwachsenen meinten, sie hätten mal wieder ausgelassen wie ein Osterhase zusammen mit den Kids gehüpft“, freut sich die Leiterin Stefanie Meyer über die erfolgreiche Aktion.