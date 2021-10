Vollsperrung am Bahnübergang

Bauarbeiten in Hövelhof beeinflussen auch die Fahrpläne einiger Buslinien

Hövelhof

In der Zeit vom 18. Oktober bis zum 6. November werden in Hövelhof im Bereich des Bahnüberganges an der Hövelrieger Straße die Gehwegbeläge erneuert und die Fahrbahnbreite erweitert. Dazu ist eine Sperrung des Bahnübergangs erforderlich. Eine entsprechende Umleitung über die Detmolder sowie die Gütersloher Straße ist eingerichtet.