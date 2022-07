Volvo geht in Flammen auf

Technischer Defekt soll die Ursache für Brand auf der Wittekindstraße in Herford gewesen sein

Herford

Ein brennender Volvo hat am Mittwochnachmittag für Stau auf der Wittekindstraße in Herford gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten die Insassen des Wagens, dass Rauch aus dem Motorraum aufstieg, als der Wagen bei Rotlicht an der Ampelkreuzung von Wittekindstraße und Bielefelder Straße stand.