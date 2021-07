Vom Arbeits- zum Lebensraum

Paderborn

Lars Schaumann hofft, dass sich die Menschen in der Corona-Pandemie „an ihrer Küche satt gesehen haben“. Der Geschäftsführer der Meine Küche GmbH mit Sitz in Kassel eröffnet am Donnerstag, 29. Juli, um 10 Uhr den Standort in Paderborn. Nach Hamburg, Lübeck, Lüneburg, Dülmen oder Hamm wird es in Deutschland der 13. insgesamt sein.

Von Dietmar Kemper