Vom Arznei-Express und dem Tante-Emma-Gefühl

Werther

Zigtausende Rezepte für Medikamente betrifft es jedes Jahr allein in Werther, hunderte Millionen in ganz Deutschland: Sie sollen eines Tages nicht mehr in der klassischen Papierform, sondern digital erstellt werden. Sollte diese Umstellung nach Willen des Bundesgesundheitsministeriums ursprünglich ab Januar 2022 verpflichtend sein, so bleibt es weiterhin bei der Übergangs- und Testphase. Ein anderer „klassischer“ Service lässt sich nicht so einfach ersetzen: der Botendienst der Apotheken. Interessant: Viele ältere Kunden nehmen den gar nicht so oft in Anspruch, wie man vielleicht denken könnte – trotz der Corona-Lage.

Von Sandra Homann