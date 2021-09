Vom Barock bis zur Romantik

„Solista“-Konzert: Musikstipendiaten präsentieren ihr Können in der Lübbecker Stadthalle

Lübbecke

Mit einem eineinhalbstündigen Programm geht „Solista“ am Sonntag, 19. September, um 18 Uhr in die nächste Runde. In der Stadthalle Lübbecke werden wieder junge, hochtalentierte Musikstipendiaten der Sparkassenstiftung im Zusammenspiel mit dem Sinfonieorchester Lübbecke einen Konzertabend der Extraklasse bieten.

Von Ria Stübing