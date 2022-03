Vom Dorfputz bis zur neuen Mobilität

Erstmals nach mehr als zwei Jahren hatte Ettelns Ortsvorsteher Ulrich Ahle am Freitag zu einem Treffen der Ettelner Dorfrunde in die Gemeindehalle eingeladen. Während der Corona-Pandemie hatten diese Treffen der Vereinsvorstände und Vertreter von Kirche, Schule, Kindergarten und weiteren Einrichtung nur digital stattgefunden.

Dass nach so langer Pause mehr als 40 Personen in der Gemeindehalle erschienen waren, stimme ihn zuversichtlich, sagte Ahle. „Das Ettelner Ehrenamt hat nichts an Stärke verloren. Wir werden die nächsten anstehenden Projekte gemeinsam realisieren.“ Und zu tun gibt es viel.