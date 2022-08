Vom eigenen Talent überraschen lassen

Auf Initiative der Dorfentwicklung findet seit Jahren im Pfarrheim Liemke ein Malkurs für Erwachsene statt. Dieser wird immer am ersten Wochenende nach den Sommerferien angeboten.

Im zweitägigen Malkurs für Erwachsene in Liemke sind kurzfristig Plätze frei geworden – am Freitag geht es los

Rabbea Schuldt (links) bietet am Wochenende in Liemke wieder einen Malkurs für Erwachsene an.

In diesem Kurs, der unter der Leitung von Rabbea Schuldt stattfindet, einer ausgebildeten Kursleiterin der Musik- und Kunstschule Bielefeld, werden kreative Möglichkeiten der bildnerischen Gestaltung geweckt.

„Eine Ausrede, Talent zum Malen habe ich nicht, gilt bei diesem Kurs nicht“, sagt Manfred Vorderbrüggen von den Liemker Dorfentwicklern. Auf Grund kurzfristiger Absagen sind noch zwei Plätze für den kommenden Workshop frei geworden. Dieser beginnt am kommenden Freitag, 19. August, (18.30 bis 21 Uhr) und wird am Samstag, 20. August, von 10 bis 14 Uhr fortgesetzt. Die Teilnehmergebühr von 55 Euro beinhaltet die erforderlichen Mal-Utensilien. Mitzubringen ist jeweils eine Leinwand in Wunschgröße und gegebenenfalls Verpflegung für die Pause.

Anmeldungen nimmt Kursleiterin Rabbea Schuldt telefonisch (Rufnummer 0521/4176677) oder per Mail an [email protected] entgegen. „Jeder der bisher an den vorherigen Malkursen teilgenommen hat, war später positiv von seinen eigenen Talenten überrascht“, sagt Manfred Vorderbrüggen.