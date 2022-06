„Vom freiheitlichen Geist beseelt“

Mit einem Harry-Potter-Thema haben am Samstag die Jungbläser das Sommerfest der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Bielefeld musikalisch eröffnet. „Durchaus passend“, befindet Pfarrer Bertold Becker.

Schließlich gehe es auch in den Büchern um Harry Potter stets um eine Kraft, die er in sich trage, die ihn bewahre und die er für das Gute einsetze. Eine Kraft, die trägt und begleitet und auf die die reformierten Christen in Bielefeld seit 365 Jahren setzen.