Vom Schaf zum Pullover

Jetzt im Frühjahr rattern die Schermaschinen, und die Schafe werden pünktlich zu Beginn der wärmeren Jahreszeit ihre Wolle los. Wie daraus kuschelige Pullover, Schals und Socken entstehen, die dann die Menschen wärmen, wusste früher jede Hausfrau. Heute ist das nicht mehr so. Doch der Heimatverein Wünnenberg hat sich vorgenommen, altes Wissen und alte Handwerkstechniken vor dem Vergessen zu retten.

Altes Wissen bewahren: Heimatverein Wünnenberg bietet Seminar rund ums Spinnen und Stricken an

Veronika Franke, Regina Reichberg, Ilse Klinke und Susanne Polewsky (von links) möchten alte Handwerkstechniken vor dem Vergessen retten. Ein Seminar, das am 8. Mai beginnt, zeigt alle Arbeitsschritte von der Schafwolle bis zum fertigen Pullover.

Nach dem Projekt rund um die Flachsverarbeitung im vergangenen Jahr soll sich nun alles um Wolle und deren Verarbeitung drehen. Los geht es am Sonntag, 8. Mai, mit einem Tag der offenen Tür in der Scheune des Heimatvereins in der Oberstadt. Erfahrene Spinnerinnen zeigen dann ihr Können und erzählen von der Geschichte dieser alten Handwerkstechnik, die immer auch ein geselliges Element hatte: Weil man beim Spinnen – wenn man es gut kann – kaum hinschauen muss und gut entspannen kann, wurde erzählt und Klatsch ausgetauscht.