Vom Schulbus bis zum „Knight Rider“

Donnernde Motoren, krachende Sounds, glänzender Lack und viele Pferdestärken. Dies konnten Interessierte und Schaulustige am Samstag bestaunen. Auf Teilen des Parkplatzes am Werre-Park fand eine besondere Autoausstellung in Form eines US-Car Treffen statt. Marken wie Ford, Chevrolet, Dodge oder Cadillac waren vertreten. Jedes Auto für sich war ein absoluter Hingucker, egal ob Oldtimer, restauriert oder Neuwagen.

Auf einem Teil des Parkplatzes am Werre-Park in Bad Oeynhausen waren die US-Cars in großer Zahl zu sehen.

Über den Tag verteilt steuerten nach Angaben des Organisators mehr als 1000 verschiedene Fahrzeuge das Gelände an. „US-Karossen vom Allerfeinsten sind zu dem Treffen hier am Werre- Park gekommen. In den Autos steckt sehr viel Mühe und Zeit. Dies zeigen die Besitzer der Autos gerne“, sagte Jens Krebes („Der Marktfuchs“). Er ist unter anderem auch Veranstalter für Flohmärkte auf dem Gelände des Werre-Parks und organisierte diese Veranstaltung mit der Mustang-US-Car Gruppe Minden und Umgebung. Autoliebhaber reisten aus ganz Deutschland zu dem Treffen an, um sich über neueste Umbauten, Trends oder auch Privates auszutauschen.