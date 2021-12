Vom „Seiteneinsteiger“ zum Gestalter

Touristikleiter Christian Streich vor dem Haus des Gastes in Bad Holzhausen. Er wird an diesem Freitag in den Ruhestand verabschiedet. Meilenstein für Bad Holzhausen und Christian Streich: Nach dem Besuch der Kommission Christian Streich (rechts) mit Bürgermeister Jost Egen (Mitte) und Ronald Claaßen (OWL-Marketing-GmbH) bei der Eröffnung eines Tinnitus-Wanderwegs in Bad Holzhausen.

Foto: Arndt HoppeJulia Kleinschmidt