Vom Teuto in den „Tatort“

Zwei frühere Bielefelder Schauspielerinnen an der Seite von TV-Kommissarin Heike Makatsch

Bielefeld

„Was für ein krasser Zufall“, sagt Henriette Nagel auch noch viele Monate nach Drehschluss des „Tatort – Blind Date“ aus Mainz, der am Sonntag, 24. Oktober, 20.15 Uhr, im „Ersten“ zu sehen ist. Einen „krassen Zufall“ nennt die Schauspielerin, die im Sonntagskrimi die Rolle der blinden Rosa Münch spielt, dass ihre Partnerin ausgerechnet Anica Happich war. Beide waren von 2017 bis 2019 für zwei Spielzeiten am Theater Bielefeld engagiert, standen gemeinsam unter anderem in „Paare. Liebe ist eine schwere Geisteskrankheit“ auf der Bühne.

Von Burgit Hörttrich