Vom Theater bis zum 3D-Druck

„Expedition Wissenschaft“ in Paderborn bietet an drei Tagen 80 kostenlose Angebote

Paderborn

Zum ersten Mal startet in Paderborn die „Expedition Wissenschaft“. Zahlreiche Workshops, Führungen, Experimentierstationen, Entdeckerinseln, Rallyes und viele weitere Aktionen laden von diesem Donnerstag, 12. August, an bis Samstag, 14. August, in der Paderborner Innenstadt dazu ein, sich auf eine spannende Reise durch die Welt der Forschung zu begeben. Anmeldungen zu den rund 80 kostenlosen Angeboten sind unter www.paderborn.de/expedition-wissenschaft noch möglich.

