Vom Türmchen in die Höhle

Die Katholische öffentliche Bücherei der St.-Joseph-Kirchengemeinde in Liemke – nicht nur den Ortsansässigen besser bekannt unter dem Namen „Liemker Lesehöhle“ – feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen.

Anlass, um mit allen gebührend zu feiern. Doch die Corona-Pandemie lässt das nicht zu. Unerwähnt bleiben soll das kleine Jubiläum aber nicht. Vielmehr ist es ein guter Zeitpunkt, um auf diese 60 Jahre zurückzublicken.

Die ersten ehrenamtlichen Mitarbeiter nahmen im „Türmchen“ – so wurde damals der Raum im Turm der St.-Joseph-Kirche liebevoll genannt – ihren Dienst auf. Am 24. September 1950 feierten die Liemker die Grundsteinlegung der St.-Joseph-Kirche, am 13. Mai 1951 das Richtfest und nur zehn Jahre später eröffnete die Bücherei ihre Türen. Seitdem hat sich in 60 Jahren viel getan.

1987 erfolgte nach der Errichtung des Pfarrheims der Umzug der Bücherei. Im Zuge dessen suchten die Mitarbeiter auch einen neuen Namen, denn die Bezeichnung „Türmchen“ passte jetzt nicht mehr. Sie forderten deshalb alle aktiven Nutzer auf, Namensvorschläge einzureichen. Alle eingegangenen Vorschläge wurden gesichtet, es wurde diskutiert, abgewogen und am Ende fiel die Wahl auf „Liemker Lesehöhle“. Diesen Vorschlag reichte der damals 6-jährige Fabian Johann-vor-der-Brüggen ein.

Der neue Raum im Pfarrheim ist geräumiger und lässt sich problemlos für größere Aktionen erweitern. Diese Möglichkeit hat die Liemker Lesehöhle schon oft genutzt und sich dadurch bei den Liemkern bekanntgemacht.

„ »Das schönste Kompliment schenken uns die Leser, wenn sie uns an ihrer Freude, ein tolles Buch gefunden zu haben, teilhaben lassen.« “ Magret Bauer

Viele ehrenamtliche Mitarbeiter haben im Laufe dieser 60 Jahre mit Unterstützung des Pfarrgemeinderates ihren Dienst in der Bücherei getan. Ohne sie würde es dieses Angebot heute nicht geben. Zum jetzigen Team gehören Renate Broeckling, Hannelore Johann-vor-der-Brüggen, Mechthild Lüke und Magret Bauer.

Sowohl der gesellschaftliche Wandel, als auch die Digitalisierung und nicht zuletzt die Corona-Pandemie haben die Arbeit in der Bücherei nachhaltig beeinflusst. Beispielsweise hat sich die Freizeitgestaltung der Nutzer verändert. Der Besuch einer Ganztagsschule, die zunehmende Digitalisierung sowie die zunehmenden Vereinsangebote lassen kaum Zeit zum Lesen.

Dennoch bleibt das Buch ein beliebtes Medium. Da, wo gerne gelesen und auch vorgelesen wird, bleibt das Interesse bestehen, was sich in der Treue zur Bücherei zeigt. Zu den treuen Lesern zählen neben jungen Familien auch ältere Mitmenschen.

Das Buch ist und bleibt ein begehrtes Gut. So erzählen Nutzer von E-Books, die im Urlaub schon ganz vorteilhaft sind, ein Buch aber nicht ersetzen können. Es ist das Gefühl, ein Buch in der Hand zu halten, der Geruch – gerade bei älteren Büchern – und das Blättern darin. Jedes Buch erzählt eine Geschichte und regt die Fantasie an. Wie viele Menschen haben es schon gelesen? Wie hat es ihnen gefallen? Wie sind sie damit umgegangen?

Auch ist und bleibt die Bücherei ein Ort der Begegnung und des Austausches. Manche Menschen begegnen sich mehr oder weniger regelmäßig dort. Sie verbringen hier Zeit, um einen Plausch zu halten, sich auszutauschen, nach dem Motto: „Hast du dieses Buch schon gelesen? Könnte es auch etwas für mich sein?“ Manchmal entwickeln sich unter den Besuchern auch ganz persönliche Gespräche. In diesen Momenten spielt die Zeit keine Rolle.

„Wir als Team möchten dieses Jubiläum zum Anlass nehmen, uns bei allen Nutzern, dem Pfarrgemeinderat und den Mitarbeitern beim Medienzentrum Paderborn zu bedanken. Das Jubiläum steht somit für 60 Jahre gemeinsame Arbeit“, sagt Magret Bauer, ausdrücklich auch im Namen ihrer drei Kolleginnen. „Wir als Team sehen die wertvollste Aufgabe darin, Menschen und Bücher zusammenzubringen. Das schönste Kompliment schenken uns die Leser, wenn sie uns an ihrer Freude, ein tolles Buch bei uns gefunden zu haben, teilhaben lassen. Dann haben wir alles richtig gemacht.“