Vom Umspannwerk ins Gewerbegebiet

Westfalen Weser Netz lässt in Schloß Holte-Stukenbrock eine fünf Kilometer lange Stromtrasse verlegen – Übernahme des Netzes in der Stadt

Als zukünftiger Netzbetreiber in Schloß Holte-Stukenbrock führt Westfalen Weser Netz derzeit vorbereitende Baumaßnahmen am Stromnetz durch. Aktuell wird an einer rund fünf Kilometer langen Trasse vom Umspannwerk Sende bis ins Gewerbegebiet „An der Heller“, entlang der L790 (Sender Straße) und K44 (Dechant-Brill-Straße) gearbeitet. „Dort wird ein Hochleistungskabel verlegt, um die zukünftige Netzstruktur zu verbessern und so für zukünftige Anforderungen der Energiewende gerüstet zu sein. Die Arbeiten sind notwendig, um das Stromnetz in Schloß Holte-Stukenbrock für den künftigen Netzbetrieb durch Westfalen Weser Netz zu befähigen“, so Maria Pottmeier-Rath.