„Auf das Leben! – Für das Leben!“ – so lautet der Titel unserer Serie über das jüdische Leben in Warburg. In Folge 2 geht es um Samuel Gerson Steg, der vom Waisenjungen zum Rabbiner wurde.

Samuel Gerson Steg wurde 1735 in Steg im Rheinland geboren. Vermutlich bereits im Alter von 13 Jahren war er Vollwaise und ging nach Bingen am Rhein. Dort wurde Samuel Steg von einem „frommen und wohltätigen Mann“ aufgenommen. Ein Binger Rabbiner unterrichtete und förderte ihn und verschaffte ihm sogar einen Studienplatz. An der jüdischen Hochschule in Frankfurt, einer „Jeschiwa“, wurde er zum Rabbiner ausgebildet. Von Frankfurt, wo er sich nie wohlfühlte, ging er nach Prag. Dort widmete sich Steg stärker der Kabbala, einer mythischen Tradition des Judentums. Von Prag aus ging Samuel Steg im Herbst 1774 nach Warburg, um Rabbiner der dortigen Gemeinde zu werden.