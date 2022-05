Von 17 auf 80 Mitglieder gewachsen

Die Kolpingsfamilie Marienloh hat am vergangenen Wochenende in der Pfarrkirche ihr Jubiläum „25+1“ gefeiert. 1996 gegründet, hatte sie wegen der Corona-Pandemie ihr 25-jähriges Bestehen im vergangenen Jahr nicht feiern können.

Am 19. März 1996, dem Fest des hl. Josef, des Patrons der Pfarrgemeinde, wurde in Marienloh eine Kolpingsfamilie aus der Taufe gehoben. Die Idee und Initiative hatte der damalige Diözesanpräses und heutige Präses der Kolpingsfamilie Msgr. Alois Schröder. Skepsis und Vorbehalte gegenüber einer neuen Gemeinschaft wurden ausgeräumt. Es setzte sich die Einsicht durch, dass eine Kolpingsfamilie in Marienloh ein großer Gewinn für die Gemeinde sein würde.

Nach gut neun Monaten seit den ersten Überlegungen konnte die Marienloher Kolpingsfamilie aus der Taufe gehoben werden. Für Schröder ging damit ein persönlicher Wunsch in Erfüllung, in seiner Heimatgemeinde eine Kolpingsfamilie zu haben. Sein Wort bei der Gründungsfeier sollte keine leere Formel bleiben: „Kolping – finde ich gut, besonders für Marienloh!“

Eine der jüngsten Kolpingsfamilien

Die Kolpingsfamilie startete vor 25 Jahren mit 17 Mitgliedern und zählt heute 80 Mitglieder. Sie ist eine der jüngsten Kolpingsfamilien und war zu dem Zeitpunkt die 18. Kolpingsfamilie im Kolping Bezirksverband Paderborn.

Es wurden viele Aktivitäten unternommen, wahrer Kolpinggeist gespürt und erlebt. Das erste große Ereignis war der Papstbesuch im Juni 1996 in Paderborn. Es wurde zu Fuß mit Kolpingbanner in die Senne zum beeindruckenden Gottesdienst mit Papst Johannes Paul II. gepilgert. Es folgte der Besuch des großen Kolpingtages 2000 in Köln. Anlässlich der Seligsprechung des Verbandsgründers Adolph Kolping fand eine Romwallfahrt 2001 statt.

Auf die fünfjährige Jubiläumsfeier wurde aufgrund des unfassbaren Attentates auf das World Trade Center verzichtet. Bei den Jahrhundert-Hochwassern in 2002 und 2013 an der Elbe sowie 2021 im Erftkreis wurden durch Benefizveranstaltungen hilfsbedürftige Menschen unterstützt. Regelmäßige Veranstaltungen wie jahreszeitgemäße Wanderungen, Städtereisen und Besichtigungen fanden großen Zuspruch. Auch bei innerörtlichen Aktivitäten und nachbarschaftlichen Kolpingsfamilien waren sie präsent.

Seit der Gründung fanden regelmäßige Teilnahmen an Hilfsprojekten des Kolpingwerkes wie Kleidersammlung, Brillensammlung und neuerdings Handysammlung sowie die Aktion „Mein Schuh tut gut“ statt.

Mit Stolz und Freude zurückblicken

Verschiedene Gruppen wie eine Gymnastikgruppe, Freizeit-Gruppe und Senioren-Gruppe 60+ erfreuen sich großer Beliebtheit. Auf das, was in der Kolpingsfamilie und durch die Kolpingsfamilie geleistet wurde, kann mit Stolz und Freude zurückgeblickt werden. Das ist den aktiven Mitgliedern zu verdanken – und der Vorsitzenden Maria Halsband, die seit 25+1 Jahren ihr Amt mit viel Herzblut, Freude und Begeisterung ausübt. Die Ergebnisse ihrer engagierten Arbeit kamen und kommen den Mitgliedern sowie dem Leben in der Pfarrgemeinde zugute.

Und nicht nur die eigene Gemeinde profitiert von der Arbeit der Kolpingsfamilie: Der Reinerlös aus der bei der Jubiläumsfeier durchgeführten Kollekte, den Spenden für den Imbiss und einem Buchangebot aus der Schriftenreihe des Präses Msgr. Alois Schröder wird dem Kolpingwerk in der Ukraine gespendet.