Von 300-Kilo-Sturz begraben

Feuerwehr rettet in Westheim Verletzten aus misslicher Lage

Westheim

Die Feuerwehr in Westheim hat am Montagnachmittag nach einem Arbeitsunfall einem schwer verletzten Mann helfen müssen. Bei Renovierungs- und Abbrucharbeiten in einem Wohnhaus war eine Wand eingestürzt, der Mann wurde dabei von einem etwa 300 Kilogramm schweren Betonsturz eingeklemmt.