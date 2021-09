Von Aufbruch und Ankommen

Vortrag und Wanderausstellung über Migration und Heimatsuche in den Räumen der VHS Löhne

Eine schwere Eisenkugel als Zeuge der Schlacht auf der Blutwiese – die war 1759. Dann ein Auswandererkoffer von jemandem, der Löhne gegen das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ getauscht hat – während der großen Emigrationswelle im 19. Jahrhundert. Und schließlich das Tagebuch eines Gohfelders aus russischer Gefangenschaft während des letzten Weltkriegs. All diese Mahnmale zum Anfassen hat Sonja Voss, Leiterin des Heimatmuseums, am Freitagabend mit in die Volkshochschule (VHS) gebracht.

Von Gabriela Peschke